İzmir'de Gaz Patlaması: 1 Yaralı

'YAPI KAYITLARDA MOBİLYA ATÖLYESİ OLARAK GEÇİYOR'

İzmir İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, İzmir'in Bayraklı ilçesinde patlamanın yaşandığı yerde açıklamalarda bulundu. Patlamanın yaşandığı söz konusu yapının kayıtlarda mobilya işletmesi olarak geçtiğini belirten Korkmaz, "Çağrı merkezimize, saat 11.38'de gelen bir ihbarda, gaz patlaması yaşandığı belirtildi. İtfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Gelen ekiplerimiz ilk çalışmada, 2 bağımsız bölümden oluşan mobil atölyesi ile mermer atölyesi olan iş yerlerinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiğini belirledi. Yapılan arama ve kurtarma çalışmasında vücudunda ve başında travmalar oluşan bir vatandaşımız enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşımızın tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Hastaneye götürdüğümüzde bilinci açıktı" dedi.

'OLAYIN SIKIŞAN GAZIN PATLAMASI SONUCU MEYDANA GELDİĞİNİ TESPİT ETTİK'

Korkmaz şöyle devam etti:

"Patlama yaşanan yerin arka tarafta yaptığımız kontrolde araç LPG sitemlerinde kullanılan 4 tankın bulunduğunu, bunlardaki sıkıştırılmış gazın kullanıldığı belirlendi. Aldığımız beyanlardan bu tankları yemek yapmak için ocakta kullanıldığını belirledik. Olayın sıkışan bu gazın patlaması sonucu meydana geldiğini tespit ettik. İtfaiye olarak emniyet ile birlikte araştırmalarımız sürüyor. Ateş kaynağı nedir, nereden çıktığını ilerleyen zamanlarda açıklayacağız" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,