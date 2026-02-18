Haberler

İzmir'de fuhuş operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 13 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyon sırasında uyuşturucu ve dijital materyallere de el konuldu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "masaj salonu" adı altında faaliyet gösteren bir iş yerinde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarından 8 şüpheli gözaltına alındı, 13 mağdur kadın kurtarıldı.

Yapılan aramada bulunan bir miktar uyuşturucu ve dijital materyale el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş, M.A, H.K, H.Ç, Z.İ. ile G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.A. ve T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA " / " + Haydar Toprakçı -
