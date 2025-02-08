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İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı

İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
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İzmir'de masaj salonlarında kadınlara tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yaptıran şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, cinsel içerikli ürünler, para ve notların tutulduğu ajanda ele geçirilirken gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Fuhşa zorlanan 15 kadın ise kurtarılıp sınır dışı edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ahlak, teknik takip ve suç analiz merkezi büro ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

MASAJ SALONLARINA BASKIN

Uzun süren teknik takip ve saha çalışmalarının ardından; elebaşılığını C.E.'nin yaptığı çete üyelerinin İzmir'de olduğu belirlendi. Ekipler, Bornova'da masaj salonlarında 15 kadına tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yaptıran şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 15 KADIN KURTARILDI

Aralarında C.E.'nin de olduğu 9 şüpheli, 4 Şubat'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, dijital materyaller, cinsel içerikli ürünler, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve notların tutulduğu ajanda ele geçirildi.

İzmir'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 15 kadın kurtarıldı

Polisteki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen C.E., F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan fuhşa zorlanan 15 kadının kurtarılıp, sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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