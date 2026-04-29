İzmir'de freni boşalan TIR, 9 araca çarptı: 2 ölü, 2'si polis 5 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde freni boşalan TIR'ın karşı şeride geçerek 1'i polis otosu 9 araca çarptığı kazada 2'si polis memuru 5 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 16.26'da Bornova ilçesi İstanbul Caddesi üzeri Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde meydana geldi. Manisa istikametinden Bornova yönüne giden TIR'ın freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kontrolsüz şekilde giden TIR, aralarında polis otosunun da bulunduğu 9 araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın hızla çarpıp sürüklemesi sonucu demir yığını haline dönüşen birçok araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri trafik akışını yönlendirmeye çalışırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik akışı durdu. Araçların kenara çekilmesinin ardından polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların çekilmesi için bölgeye vinç de sevk edildi.

VALİLİK: 2 ÖLÜ, 5 YARALI

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, İzmir Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi İstanbul Caddesi üzeri Topçu Tugayı Lojmanları mevkiinde, 29.04.2026 Çarşamba günü (bugün) saat 16.26 sıralarında, Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen TIR'ın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu biri görevli polis aracı olmak üzere, 10 aracın karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada biri TIR şoförü olmak üzere 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, hayati tehlikeleri bulunan 2 polis memurumuz ağır yaralı olarak, 3 vatandaşımız da yaralı olarak çeşitli hastanelere nakledilmiştir. Kazayla ilgili olarak idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı