Freni boşalan minibüs, yolcu minibüsü ve yayaya ardından da mağaza duvarına çarptı; 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan kapalı kasa minibüs, karşıdan gelen yolcu minibüsü ile kaldırımdaki bir yayaya çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve yaya yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

İZMİR'in Buca ilçesinde freni boşalan kapalı kasa minibüs, karşıdan gelen yolcu minibüsü ile kaldırımdaki yayaya, ardından bir giyim mağazasının duvarına çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü ile yaya yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Freni boşalan kapalı kasa minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek önce bir yolcu minibüsü ve kaldırımdaki bir yayaya, ardından bir giyim mağazasının duvarına çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü ile yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yayanın panikle kaçmaya çalışması ancak kurtulamaması yer alıyor.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
