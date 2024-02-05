İzmir'de Firari Hükümlüler Yakalandı, Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan bir kadından ise 76 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü T.T. ile 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yakalandı. T.T. ve S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU SENTETİK EZCA MALZEMESİ ÇIKTI

Polis ekipleri, sokakta şüphe üzerine K.D. isimli kadını durdurdu. Kadın polis eşliğinde yapılan aramada, K.D.'nin üzerinden 76 yeşil reçeteye tabi sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.D. emniyete götürüldü.