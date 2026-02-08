Haberler

İzmir'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, hakkında 37 yıl hapis cezası bulunan O.D. adlı firari, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 37 yıl hapis cezası bulunan O.D'nin (32) saklandığı adresi tespit etti.

O.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi

Belediye başkanına kıyafeti üzerinden küstah sözler
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık

"İran'da bunu yaptık, insanlar da sokaklara döküldü"
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında

Süper Lig ekibine deplasmanda saldırı: Can güvenliğimiz tehdit altında
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi

Herkes susuzluk endişesi yaşarken 5 il için korkutan uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam