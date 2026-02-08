İzmir'de firari hükümlü yakalandı
İzmir'de, hakkında 37 yıl hapis cezası bulunan O.D. adlı firari, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 37 yıl hapis cezası bulunan O.D'nin (32) saklandığı adresi tespit etti.
O.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel