İzmir'de iki ayrı FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

İzmir'de iki ayrı FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
İzmir merkezli gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. İfadeler ve teknik takip ile belirlenen şüpheliler, ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilenler arasında yer alıyor.

İZMİR merkezli olarak FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile askeri okullardan ilişiği kesilen 21 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Dün İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde bulundukları belirlenen 11 şüpheliye yönelik bugün düzenlenen ikinci bir operasyonda ise 10 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
