Üye Girişi
Haberler

İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aralarında jandarma üsteğmen, jandarma astsubay ve astsubayın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İZMİR merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 astsubayın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca düzenlenen İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, diğer 3 kişiyi de yakalama çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma İzmir TSK Haberler

Bakmadan Geçme

Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title