İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanan, bu içeriklerde isimleri geçen ve Bank Asya'da şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, İzmir'in Tire ilçesi ile Gaziantep ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel