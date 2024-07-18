Üye Girişi
Haberler

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanan ve Bank Asya'da şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İZMİR merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanan, bu içeriklerde isimleri geçen ve Bank Asya'da şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, İzmir'in Tire ilçesi ile Gaziantep ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Bank Asya ByLock İzmir Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu

 Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı

 Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi nöbet değişimine gelen arkadaşı tarafından ölü bulundu

 Bayat ekmek toplayan 81 yaşındaki adamı sopayla dövdü

Bayat ekmek toplayan 81 yaşındaki adamı sopayla dövdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title