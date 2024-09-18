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İzmir'de FETÖ/PDY Operasyonu: 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen 25 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Operasyon, çeşitli ilçelerde gerçekleştirildi.

İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan veya programda isimleri geçen, gizli tanık beyan ve belgeleri ile Bank Asya'da artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen şüpheliler ile örgüte üyelikten aranan şüphelilerin yakalanması için bu sabah harekete geçildi. Polis ekipleri, 'gaybubet' olarak adlandırılan evlerde saklandıkları tespit edilen 25 şüphelinin yakalanması için İzmir merkez ile Tire, Ödemiş, Urla, Kemalpaşa, Foça ve Torbalı ilçelerinde tespit edilen adreslerde operasyon yaptı. Şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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