Haberler

İzmir'de 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan operasyonda, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı. Eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden birinin geçmişte 'emniyet imamı' olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı, 1'inin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerden S.N'nin geçmişte "emniyet imamı" olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkinin kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu
Fransız yorumcudan İsrail'e kritik uyarı: Türkiye ile uğraşmayın, çok kötü sonuçlanır

Fransız yorumcudan canlı yayına damga vuran Türkiye uyarısı
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu

Kazancı Süper Lig devi ile kıyaslandı! Verdiği yanıt olay oldu
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: 2 İngiliz yolcu yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon! 2 İngiliz yolcu yakalandı
Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor

Yapımı 1 ay sürüyor, 20 bin liradan satılıyor
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü

Kızına yapılana dayanamayan kayınvalide, damadını öldürdü