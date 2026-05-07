İzmir'de 9 FETÖ hükümlüsü yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı, 1'inin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerden S.N'nin geçmişte "emniyet imamı" olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkinin kaydının bulunduğu, diğer şüphelilerin ise örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.