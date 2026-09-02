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Karşıyaka'da Uyuşturucu Operasyonu: 80 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karşıyaka'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı.

Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 80 kilo 463 gram skunk ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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