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İzmir'de etkili sağanak Konak'ta Anadolu Caddesi'nde su birikintisi oluşturdu

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İzmir'de etkili sağanak Konak'ta Anadolu Caddesi'nde su birikintisi oluşturdu
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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de etkili olan sağanak, bazı sokak ve caddelerde su birikintilerine yol açtı. Konak Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu, başta motosikletliler olmak üzere sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İZMİR'de devam eden sağanak sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde sağanak etkili oluyor. Sağanak sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Konak ilçesi Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu. Başta motosikletliler olmak üzere sürücüler, trafikte zor alanlar yaşadı. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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