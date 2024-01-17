İzmir'de Enter e-Turizm Konferansı Başladı

Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federasyonunca (IFITT) düzenlenen Enter e-Turizm Konferansı, İzmir'de başladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki bir otelde düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, teknolojideki gelişmelerin çok hızlı olduğunu, turizmin, teknoloji ve dijitalleşmeden yararlanamaması halinde arzu ettiği gelişimi sağlayamayacağını belirtti.

Turizmde dijitalleşmenin riskler barındırdığını, doğru kullanılmaması halinde turizme rakip olabileceğini kaydeden Elban, "İki risk var. Biri, çekilen görüntülerde filtre programıyla yapılan çalışmalardan sonra izlediğiniz şeyin gerçeği hayal kırıklığına uğratabiliyor. İkincisi de dijital dünyada gezdiğiniz yere gerçekte gidip gitmeme konusu. Bunları riskten ziyade dönüşüm olarak görerek doğru hazırlık yapmak lazım. Buna da bu ve benzeri konferanslarda yol açılacaktır." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş de inovasyon ve teknolojinin hızlı gelişimine dikkati çekerek, "İzmir, kültürel mirası, tarihi değerleri, doğal güzellikleriyle, misafirperver insanlarıyla ve en az bu kadar önemli akademik gücüyle tüm bunları bir araya getiren ve turizm ile dijitalleşmeyi, teknolojiyi birleştirmede her türlü faktöre sahip." dedi.

IFITT Başkanı Juho Pesonen ise konferansta bilgi paylaşımı olacağını, teknolojik gelişmelerin konuşulacağını söyledi.

IFITT tarafından her yıl düzenlenen konferans 3 gün sürecek. Eş zamanlı oturumlarda farklı ülkelerden turizm ve teknoloji sektörü çalışanları, akademisyenler ve öğrenciler bir araya gelecek.

Etkinlikte seyahat ve turizmde bilgi iletişim teknolojilerinin uygulanmasına ilişkin son araştırmalar ve endüstriyel vaka çalışmaları paylaşılacak. Seyahat ve turizm alanında bilgi, deneyim alışverişi yapılacak.