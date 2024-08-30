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İzmir'de Engelli Vatandaşın Akülü Sandalyesi Çalındı, Şüpheliler Tutuklandı

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İzmir'de yaşayan engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi 2 kişi tarafından çalındı. Şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı ve tutuklandı.

İZMİR'de, engelli bir vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi 2 kişi tarafından çalındı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşa ait akülü tekerlekli sandalye, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 25 Ağustos'ta apartmandan çalındı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden eşkali belirlenen şüphelilerin, sessiz olmaları konusunda birbirini işaretlerle uyarıp, tekerlekli sandalyeyi aldıktan sonra binadan uzaklaştıkları belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Ş.Y. ve C.D. olduğunu tespit etti. Önceki gün düzenlenen operasyonla Ş.Y. ve C.D. yakalandı, akülü sandalye de sahibine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y ve C.D. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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