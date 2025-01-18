İzmir'de Elektrikli Motosiklet Kazası: 2 Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Ayşe Alkan yönetimindeki 35 CBY 262 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, Haliller Mahallesi'nde yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü Alkan ile motosiklette yolcu olarak bulunan kız kardeşi Dudu Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetler, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.