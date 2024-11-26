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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
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Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bakım çalışması yapan 23 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bakım çalışması için elektrik direğine çıkan İbrahim Can Ç. (23), akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri elektriğin kesilmesinin ardından direkteki yaralı işçiyi indirdi.

Ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan işçinin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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