İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne neden olan olayda 30 sanığa hapis cezası verildi. Mahkeme, kazanın yaşanmasında yeraltı elektrik kablolarının yeterli derinlikte gömülmemesinin etken olduğunu belirtti.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 30 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası ile 9 sanığa verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, yeraltı elektrik kablolarının projedeki derinlikte olmadığı, projedeki gibi 70 santimetre derinlikte olması durumunda kazanın yaşanmayacağının açıkça ortada olduğu belirtildi.

GDZ Elektrik'te operasyon takım mühendisi olarak görev yapan sanık Abdülkadir Satık'ın 9 Ocak 2024'te sistem içi haberleşme yazılımında "yerden geçen kablolardan duman çıkmakta, mazgala giderse elektrik çarpması oluşabilir", bilgisini sisteme aktardığı buna rağmen önlem almadığı için olayda 2. derece asli kusurlu olduğu belirtildi.

İZSU tarafından 3 ve 4 Ocak 2024 tarihlerinde, yağmur suyu rögarlarının montajında elektrik kablolarına hasar verildiği, GDZ Elektrik tarafından hasar gören kablolarda aynı hasarın yaşanmaması adına herhangi bir önlem alınmadığı, kurumların riski bertaraf edecek veya kabul edilebilir risk düzeyine düşürecek bir çalışma yapmadıkları aktarıldı.

İZSU tarafından teslim alınan yağmur suyu ızgaralarının bakım ve yetersizliği yüzünden pislik ve çamurla dolduğu, çökmüş olan rögarların baskısıyla hasar gören ve kaçak akım olan kabloyla temas ettiği kaydedildi.

Kararda, olayın yaşanmasında 1. ve 2'nci dereceden kusurlu olan sanıkların, neticeyi öngörmesine rağmen şansa veya başka etkenlere, hatta kendi bilgi veya becerilerine güvenerek öngörülen sonucun gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket ettikleri, bu sebeple bilinçli taksir unsurlarının oluştuğu belirtildi.

3. ve 4. dereceden kusurlu olan sanıkların ise öngörülebilir neticenin objektif özen yükümlülüğüne aykırı hareket edilmiş olmaları nedeniyle basit taksirle suç işledikleri, fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde her bir sanık yönünden taksire dayalı kusurlarının ağırlığı da dikkate alınarak kademeli olarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayini yoluna gidildiği bilgisi yer aldı.

?Olay ve dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

10 Ekim'deki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık ise beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
