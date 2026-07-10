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İzmir'de 2 Kişinin Elektrik Akımına Kapılarak Ölmesine İlişkin Dava… Avukat Sarıçiçek: İhmali Olan Herkesin Gereken Cezayı Almasını İstiyoruz

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İzmir Alsancak'ta sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın davasında kamu görevlilerinin yargılandığı ilk duruşma sonrası aile avukatı, ihmali olan herkesin ceza almasını istediklerini açıkladı.

(İZMİR) – İzmir'de, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın Alsancak'ta sağanak yağışta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada, kamu görevlilerinin yargılandığı ilk duruşmanın ardından açıklama yapan Deniz ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek, "İhmali olan herkesin gereken cezayı almasını istiyoruz" dedi.

İzmir Alsancak'ta 12 Temmuz 2024'te yağmur suyu ızgaralarının bulunduğu noktada kaldırımda yürürken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a ilişkin davadanın kamu görevlilerinin yargılandığı ilk duruşmasının ardından Deniz ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek ve Deniz'in babası Ahmet Abi basın açıklaması yaptı.

"ADALET SUÇLA BAĞLANTISI BULUNAN HERKES İÇİN İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Ayşe Sarıçiçek, "Sanıkların küsur derecelerinin tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi. Adalet suçla bağlantısı bulunan herkes için işlemeye devam ediyor. İhmali olan herkesin gereken cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Ahmet Abi de "2019 yılı Mart ayında burada elektrik kaçağı olduğu bir yerel gazetede çıkmıştı. Ancak hiçbir önlem alınmadı. İhmali olan herkesten şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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