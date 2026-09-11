İzmir'de duruşma salonu önünde saldırdıkları avukatı yaralayan 3 zanlı tutuklandı

İzmir'de duruşma salonunun önünde saldırdıkları avukatı yaralayan 3 zanlı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 10 Eylül'de duruşma salonunun önünde bir avukatın saldırıya uğrayarak yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şüphelilerin "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten yaralama", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA