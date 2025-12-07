Haberler

İzmir'de drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan 2 sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücünün yakalandığını açıkladı. Yeni Trafik Kanunu'na göre drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, İzmir'de drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücünün görüntülerine yer verdi.

Tespit edilen A.E.D.B. ve V.İ. isimli sürücülerin yakalandığını belirten Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu teklifine göre drift atan sürücüye, 140 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceklerini ve geriye doğru 5 yıl içerisinde ikinci defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceklerini vurguladı.

Makas atan sürücüye ise 90 bin lira idari para cezası uygulanacağını, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alınacağını, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edeceklerini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hala vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift, makas atan sürücüler var. Bu görüntüler bize yakışmıyor, asla kabul edilemez. Unutmayalım, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
