İzmir'de drift ve makas atan 2 sürücü yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de drift ve makas atan 2 sürücünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, İzmir'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücünün videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, açıklama yaptı. Yerlikaya, 'gereği yapıldı' notuyla yaptığı paylaşımda, "İzmir'de drift ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.E.D.B. ve V.İ. isimli sürücüler yakalandı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre; drift atan sürücüye 140 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz, geriye doğru 5 yıl içerisinde 2'nci defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz. Ayrıca Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre; makas atan sürücüye 90 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Hala vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift atan, makas atan sürücüler var. Bu görüntüler bize yakışmıyor, asla kabul edilemez. Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" dedi.