İzmir'de Devrilen Pikap Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Pikap aracın refüje çarpması sonucu devrildi ve bir ağaca çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen sürücünün Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde devrilen pikabın 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Efe Özel (19) idaresindeki 35 RGZ 68 plakalı pikap, İnönü Mahallesi 2122 ve 2135 Sokak kesişiminde refüje çarptı.
Devrilerek sürüklenen araç bir ağaca çarparak durabildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Efe Özel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özel'in Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.