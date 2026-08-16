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Tire'de motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Tire'de motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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İzmir'in Tire ilçesinde devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kıvanç Bağrıaçık (18) idaresindeki 35 KB 1219 plakalı motosiklet, Tire-Belevi kara yolu Çayırlı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan Bağrıaçık, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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