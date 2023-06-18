Derin dondurucuda cesetleri bulunan 4 kişinin Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edildi! Polis 1 şüphelinin peşinde

İzmir'de ihbar üzerine bir eve giden ekipler, derin dondurucu içerisinde 4 parçalanmış ceset buldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada; 3'ü kadın 1'i erkek şahısların Türkmenistan uyruklu oldukları ve yine aynı uyruktan olan bir şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3'ü kadın 1'i erkek Türkmenistan uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

TÜRKMENİSTAN UYRUKLU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3'ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1'i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

POLİS 1 ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir"