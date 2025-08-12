İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

İZMİR'in Bayraklı ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Bayraklı açıklarında meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen deniz polisi cesedi karaya çıkardı. Erkeğe ait olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.