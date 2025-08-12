İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu

İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
Güncelleme:
İzmir'in Bayraklı ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde denizde hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi karaya çıkardı ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Bayraklı açıklarında meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen deniz polisi cesedi karaya çıkardı. Erkeğe ait olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

