İzmir'de Denizde Erkek Cesedi Bulundu
İzmir'in Bayraklı ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde denizde hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi karaya çıkardı ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
İZMİR'in Bayraklı ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Bayraklı açıklarında meydana geldi. Denizde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen deniz polisi cesedi karaya çıkardı. Erkeğe ait olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel