İzmir'de, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Mehmet Ali Engin'e (60) ait olduğu belirlendi.

Aliağa ilçesi Pınarcık mevkisinde denize giren bir kişi, dalgıç kıyafetiyle hareketsiz duran kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Mehmet Ali Engin'e ait olduğu belirlendi. Engin'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.