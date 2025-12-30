İzmir'de DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ ile bağlantılı 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 1 şüphelinin Suriye'ye kaçtığı belirlendi.
JANDARMADAN DEAŞ'A OPERASYON
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere bugün yapılan operasyonla 3 şüpheli, gözaltına alındı. 1 şüphelinin yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçtığı belirlendi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel