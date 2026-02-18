Haberler

İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 kişi yakalandı

Güncelleme:
İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 kişiden 8'i gözaltına alındı. 1 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı tespit edilen 9 zanlıya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA





