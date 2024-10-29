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İzmir'de Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Izmir'in Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde Cumhuriyet'in 101. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Seferihisar'da fener alayı ve yürüyüş düzenlenirken, Ödemiş'te de katılımcılar bayraklar ve meşalelerle görkemli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Belediye başkanları, Cumhuriyet'in kazanımlarını vurgulayarak kutlama mesajları verdi.

İzmir'in Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Seferihisar Anı Evi önünde, saat 19.23'te kortej yürüyüşü ve fener alayı başlatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, cumhuriyetin kazanımlarını anlattı.

Programda belediye meclis üyeleri Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni birlikte okudu.

Ödemiş ilçesinde de fener alayı gerçekleştirildi. Hükümet konağı önünde bir araya gelen katılımcılar Türk bayrakları ve meşalelerle salı pazarı pazar yerine kadar yürüdü.

Yürüyüş ardından konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılına kavuşmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğe Kaymakam Fatih Aksoy da katıldı.

Daha sonra konser düzenlendi.

Kaynak: AA / Cemrecan Tutar - Güncel

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