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İzmir'de Cumhuriyet Bayramı 350 metrelik Türk bayraklı fener alayıyla kutlandı

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İzmir'de Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 350 metrelik Türk bayrağının taşındığı fener alayıyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki havai fişek ve Gündoğdu Meydanı'ndaki dron gösterisi İzmirlilere görsel şölen yaşattı.

HAVAİ FİŞEK VE DRON GÖSTERİSİ İLE COŞKU ZİRVE YAPTI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir'de fener alayı ve dev Türk bayrağı ile taçlandı. İzmir Valiliği koordinesinde düzenlenen, kent protokolü ve vatandaşlardan oluşan fener alayı, Konak Saat Kulesi önünde toplanarak bando eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüdü. 350 metrelik Türk bayrağı taşınarak gerçekleştirilen fener alayına katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşü sonlandırdı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda 7'den 70'e vatandaşların katıldığı, kentin birçok noktasından izlenebilen havai fişek gösterisi, İzmirlilere görsel bir şölen yaşattı.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gündoğdu Meydanı'ndaki Ceza konseri ise İzmirlilerin Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşırken, gerçekleştirilen dron gösterisi de görsel şölen sundu.

Haber: Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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