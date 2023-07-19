Üye Girişi
Haberler

İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada kan aktı! Bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Kavgada bıçakla yaralanan Celal Bulut hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çocuklar arasında çıkan ailelerinin de karıştığı kavgada bıçaklanan Celal Bulut (32), hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

BIÇAKLA YARALANDI

Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya, aileler de dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, evli ve 5 çocuk babası, inşaat işçisi Celal Bulut, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada kan aktı! Bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Gelen ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Celal Bulut Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title