İzmir'de çocuklar arasında çıkan kavgada kan aktı! Bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Kavgada bıçakla yaralanan Celal Bulut hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çocuklar arasında çıkan ailelerinin de karıştığı kavgada bıçaklanan Celal Bulut (32), hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

BIÇAKLA YARALANDI

Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya, aileler de dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, evli ve 5 çocuk babası, inşaat işçisi Celal Bulut, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Gelen ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.