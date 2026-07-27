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İzmir'de 17.5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü, devriye görevi yapan motosikletli polisler tarafından yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü, devriye görevi yapan motosikletli polisler tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesindeki devriye görevi sırasında şüphelendikleri Y.E.A.'yı durdurdu.

Y.E.A.'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda, "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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