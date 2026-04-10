Yanındaki kadını öldürüp, intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta O.K. (53), yanındaki Nazlı Yılmaz'ı (34) başından vurarak öldürdü ve ardından intihara kalkıştı. Olay sonrası Yılmaz'ın hayatını kaybettiği, O.K.'nın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi Türkan Şoray Nikah Salonu karşısındaki otoparkta meydana geldi. Park halindeki bir hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki O.K. (53), yanındaki Nazlı Yılmaz'ı (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla başından vurdu. O.K. ardından aynı silahı başına dayayarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlı Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı O.K. ise ambulansta Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren O.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
