İzmir'de Cinayet: Bir Kişi Başından Vurularak Öldürüldü
İzmir'in Çiğli ilçesinde Yılmaz Doğan, sokakta başından vurularak hayatını kaybetti. Cinayetin şüphelisi V.K. ve ona yardım eden 5 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Yılmaz Doğan (43), sokakta tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin cinayet şüphelisi V.K. (29) ile ona yardım ettikleri gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Yılmaz Doğan'ı yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başından tabancayla vurulan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan cinayet bürosu dedektifleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelinin V.K. (29) olduğu belirlendi. Ekipler V.K.'yi yakaladı. V.K.'ye yardım ettikleri gerekçesiyle S.Ş., K.A.T., M.A., A.D. ve Y.T. de gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

