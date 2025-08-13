İzmir'de Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Beydağ ve Ödemiş ilçelerinde çıkan yangınlar, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Beydağ'daki yangında bazı ağaçlar zarar görürken, Ödemiş'teki yangın hızlı bir şekilde söndürüldü.

Beydağ'ın Bakır Mahallesi Demirciler mevkiinde fıstık çamların bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve yer ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu kontrol alınırken, bazı ağaçların zarar gördüğü belirlendi.

Ödemiş-Kiraz kara yolu üzerindeki otluk alanda çıkan yangın ise İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
