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Buca'da Atölye Yangını: 3 İşyeri ve Bir Ev Hasar Gördü

Buca'da Atölye Yangını: 3 İşyeri ve Bir Ev Hasar Gördü
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İzmir Buca'da mobilya atölyesinde çıkan yangın, çevredeki 3 iş yeri ve bir eve sıçradı. Evdeki çift ve iki çocuk tahliye edilirken, atölye ve ev kullanılamaz hale geldi, 3 iş yerinde hasar oluştu. Yangının nedeni araştırılıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan ve 3 iş yeri ile bir eve sıçrayan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Aydın Hatboyu Caddesi'ndeki üç katlı bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler çevredeki 3 iş yeri ile bir eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı evde yaşayan çift ile iki çocuğu itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mobilya atölyesi ve evin kullanılamaz hale geldiği, 3 iş yerinde hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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