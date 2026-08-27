Haberler

Ödemiş'te orman yangını kontrol altında

Ödemiş'te orman yangını kontrol altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Düğünlerinin bitmesine az bir süre kala aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler

Tam düğün biterken aldıkları haberle sevinçten çılgına döndüler
Acun Ilıcalı bir transferi daha bitirdi: Bonservisi 15 milyon Euro

Acun Ilıcalı gözünü fena kararttı! İşte imza attırdığı yeni yıldızı
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı