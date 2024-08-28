İzmir'de Çevre Muhafızları Sokak Temizliği Yaptı
Seferihisar ilçesinde oluşturulan Çevre Muhafızları adlı grup, sokak temizliği yaparak çevre bilincini geliştirmeyi amaçladı. Seferihisar Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından desteklenen çalışmada, çocuklar çöpleri ayrıştırdı ve mahalle sakinlerinden büyük destek gördü.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Çevre Muhafızları" adı ile çevre bilincini geliştirmek amacıyla oluşturulan 20 çocuktan oluşan grup, sokak temizliği yaptı.
Çevre Muhafızları ile Seferihisar Kent Konseyi ortaklığında gerçekleştirilen çalışmaya Seferihisar Belediyesinin Sıfır Atık Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü de destek verdi.
Grup üyeleri, Turabiye Mahallesi'nde sokakları temizledi, çöpleri ayrıştırdı.
Mahalle Muhtarı Fatih Aydıntepe çocuklara teşekkür ederken mahalle sakinleri de alkışlayarak destek verdiği çocuklara ikramlarda bulundu.