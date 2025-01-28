Üye Girişi
Haberler
Halit Ergün'ün damadı kendini böyle savundu: İkaz butonlarına basamadım

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

İzmir'de Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka ilçesinde çatı tamir ederken dengesini kaybedip beton zemine düşen 60 yaşındaki işçi Yaşar Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Bozkurt'un ailesi sinir krizi geçirirken, cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, işçi Yaşar Bozkurt (60), onarımını yaptığı Tarık Dursun Sokak'taki iki katlı inşaatın çatısına çıktı.

Çatıyı tamir ettiği sırada dengesini kaybeden Bozkurt, beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bölgeye gelen iki çocuk babası Bozkurt'un yakınları, sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü.

Bozkurt'un cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
img

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
img

Ünlü şarkıcının mirası ve vasiyeti ortaya çıktı
img

İmzaya gidiyor! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Dr. Ekrem Teymur: Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.