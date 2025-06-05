İzmir'de Çatıda Bulunan Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'de Çatıda Bulunan Bebek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova'da bir evin çatısında beze sarılı halde bulunan yeni doğmuş bebek hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir ikametin çatısında beze sarılı halde bulunan yeni doğmuş bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Doğanlar Mahallesi 1593 Sokak'taki evin çatısından sesler geldiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çatıda halıların arasında kanlı beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu.

Çevrede yapılan araştırma sonucunda F.İ.H'nin (20) doğum yapmış olabileceği değerlendirildi.

Polis ekipleriyle yapılan görüşmede, genç kadın doğum yaptığını kabul etti.

Anne ve bebek, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne F.İ.H'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam'ın emektar isminden korkutan haber! Yaşam savaşı veriyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.