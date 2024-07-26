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İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 102 bin hap ve 62 kilo esrar ele geçirildi

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İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 102 bin uyuşturucu hap ile 62 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 102 bin uyuşturucu hap ile 62 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki belirlenen bir adres ve eklentisine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 102 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Kent girişinde bir kamyonu durduran ekipler, yaptıkları aramada çelik kapı içine saklanmış 62 kilo esrar ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Konak İzmir Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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