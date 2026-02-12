İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 şüpheli daha tutuklandı

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon kapsamında 7 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Nöbetçi hakimlikçe tutuklama kararı verilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdıkları ve menfaat temin ettikleri iddiasıyla 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce, 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 26'sı gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si tutuklanmış, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Biri yurt dışında bulunduğu belirlenen 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.