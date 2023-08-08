İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Darbetti

İZMİR'de E.H.İ., tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi C.İ.'yi sokak ortasında darbetti. O anlar kameraya yansırken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün Buca ilçesi Göksu Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; annesi F.Y. ile pazar alışverişine giden 'C.İ.' adlı kadın, yolda boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.H.İ., eşi C.İ.'yi darbetti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. C.İ. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksi ile olay yerinden kaçtı. Baygın haldeki C.İ.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, bölgeye sağlık ekipleri geldi. Hastanedeki tedavi sonrası C.İ., eşinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası E.H.İ.'ye dün evinde yakalandı. Gözaltına alınan E.H.İ., işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)