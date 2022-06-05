İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı: 2 kişi ağır yaralı - Haberler

İzmir'de bir otomobile uzun namlulu silahla ateş açıldı: 2 kişi ağır yaralı
AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'in Konak ilçesinde hareket halindeki otomobile, başka bir otomobilden uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda 2 kişi ağır yaralanırken, ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyreden 35 AIT 325 plakalı otomobile, Güzelyalı civarında başka bir otomobilden ateş açıldı. Uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
AA / Mustafa Güngör - Güncel