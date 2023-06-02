İzmir'de Bir Kişi Tabancayla Amcasını Öldürdü

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, amcasını tabancayla öldürdü. Germiyan Mahallesi'nde babasıyla tartışan Erdal Ü. (38), kavgayı ayırmak için araya giren amcası Galip Ü'ye (40) 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Galip Ü, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. E.Ü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişi, amcasını tabancayla öldürdü

Germiyan Mahallesi'nde babasıyla tartışan Erdal Ü. (38), kavgayı ayırmak için araya giren amcası Galip Ü'ye (40) 3 el ateş etti.

Ağır yaralanan Galip Ü, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Galip Ü'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

E.Ü, jandarma tarafından gözaltına alındı. E.Ü'nün madde bağımlısı olduğu ve bu nedenle bir süre tedavi gördüğü öğrenildi.