İzmir'de "Bir Fotoğraf Bin Çığlık" fotoğraf sergisiyle Gazze'ye dikkat çekiliyor

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası"na dikkat çekmek amacıyla toplu taşıma istasyonlarının çıkışına fotoğraf sergileri açtı.

Metro ve İZBAN duraklarının çıkışlarında "Bir Fotoğraf Bin Çığlık" başlığıyla kurulan sergilerde, Gazze'de yaşanan insanlık dramını yansıtan görüntülerle birlikte farkındalık çağrısı içeren mesajlara yer verildi.

İSTOK Başkanı Yardımcısı Abdullah Peköz, AA muhabirine, günlük koşuşturma ve iş yoğunluğu içinde Gazze'nin unutulabildiğini, bu nedenle insanların birkaç saniyeliğine de olsa fotoğraflar aracılığıyla durup düşünmesini sağlamayı ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Metro ve İZBAN duraklarını özellikle tercih ettiklerini, Gazze ile ilgili meseleleri yalnızca salon programlarıyla sınırlı tutmak istemediklerini ifade eden Peköz, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesiminden insanların gelip geçtiği, aktif ve yoğun olan kalabalık olan noktalarda bu sergiyi icra etmek istedik ki insanlarımızda bir bilince, şuura ve bir duaya vesile olsun. Sergideki görsellerimiz aslında sadece bir fotoğraf karesi olmaktan çok öte her birisi bir dramı, hayatı, bir çocuğun yarım kalan hayalini, bir annenin feryadını, bir babanın çözümsüzlüğünü, çaresizliğini ifade eden kareler. Gazze'de yaşananlar artık sadece bir savaş olmaktan çok öte bir insanlık dramı haline geldi. Maalesef dünya büyük bir ölçüde bu drama, meseleye karşı sessiz kalıyor. Bu insanlık sorunu noktasında dünya büyük bir ölçüde bu sınav noktasında sınıfta kalmış oldu. Burada bizim topluma olan asıl temel mesajımız şu unutmayalım, alışmayalım ve farkında olalım. Çünkü bir zulüm normalleştiği zaman sıradan bir hale geldiği zaman asıl o zaman en tehlikeli boyutlara ulaşmış oluyor."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
500

