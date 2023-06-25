İzmir'in Menemen ilçesinde, 2 katlı bir binanın çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Korku dolu anların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

İzmir'de bir binanın çatı katı alev alev yandı

Çatı katı alev alev yandı, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, 2 katlı bir binanın çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu. Korku dolu anların yaşandığı yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Binanın çatı katı alevlere teslim olurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangında herhangi bir yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde ilk belirlemelere göre yangının elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.