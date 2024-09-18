Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Beyaz Sinek Sorunu Artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de nem ve sıcaklık etkisiyle çoğalan beyaz sinekler, özellikle yeşil alanlarda yoğunlaşarak vatandaşları rahatsız ediyor. Yerel yönetim ilaçlama çalışmaları yürüttüğünü bildirirken, uzmana göre sineklerin halk sağlığı açısından bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

İzmir'de nem ve sıcakla çoğaldığı değerlendirilen beyaz sinekler, özellikle yeşil alanların çevresinde yoğunlaşıyor.

Kentte yaşayanlar, beyaz sineklerin yolda yürümelerini zorlaştırdığını, ayrıca kaşıntıya neden olduğunu belirterek, çözüm bulunmasını istedi.

Kahramanlar Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Abursu, bu sineklerle son dönemde karşılaştıklarını, havada çok sayıda uçan sineğin rahatsız edici olduğunu ifade etti.

Böceklerin kaşınmaya neden olduğunu belirten Abursu, "İlaçlama yapılmadığı sürece bu böyle sürüp gidecek. Yetkililerden ricamız en kısa sürede burada gerekli çalışmaları yapmaları. Yolda yürürken insanlar ellerini yelpaze gibi kullanarak korunmaya çalışıyor. Rahatsız edici." dedi.

Lise öğrencisi Efe Yalçın da parkta oynarken sineklerin ağız, burun ve göze girerek kendilerini rahatsız ettiğini, ayrıca kaşıntıya neden olduğunu kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayet üzerine kent genelinde ilaçlama çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

"Halk sağlığına zararı yok"

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Mamay, AA muhabirine, beyaz sineklerin böcekler sınıfından hemiptera takımının aleyrodidae familyasına mensup olduğunu belirtti.

Bu sineklerin pamuk, domates, patlıcan ve biber gibi bitkiler başta olmak üzere birçok sebze, meyve, süs bitkisinde emgi nedeniyle zarara neden olduğunu anlatan Mamay, türün uygun hava koşullarında çok fazla çoğalabildiğini ancak halk sağlığı açısından bir zararının olmadığını kaydetti.

Doç. Dr. Mamay, son yıllarda popülasyonları artan beyaz sineklerin bu dönemde ortaya çıkmasının normal olduğunu, sıcak ve nemin bir arada olduğu yıllarda bunların yoğunluğunun artığını kaydederek, şöyle konuştu:

"İnsanlara bulaşan herhangi bir hastalığa vektörlük yaptığına dair bilimsel bir kayıt bulunmamaktadır. Bu nedenle her ne kadar insanların ağızlarına, burunlarına ve gözlerine kaçarak rahatsızlık verseler de insan sağlığı açısından önemli bir problem olarak görülmemeleri gerekir. Dolayısıyla herhangi bir endişeye mahal olmadığını belirtmek isteriz. Beyaz sineklere yönelik meskun mahallerde ekstra ilaçlama yapılmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü bu ilaçlamalar çevreye zarar vermekte, hava, su ve toprak kaynaklarına bulaşmakta, faydalı böcekleri öldürerek doğal dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Beyaz sinekler, havalar soğumaya başladığında doğal olarak ömürlerini tamamlayarak yok olacaklardır."

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Yerel Yönetim izmir

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir

Adli tıp uzmanından olay iddia: Dişleri tek tek sökülmüş olabilir
CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? e-Devlet 'Aile Destek Ödemesi' sorgulama ekranı! Serkan Özcan kimdir? Halk Tv konuğu Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan biyografisi! Elazığ hava durumu 18 Eylül | Bugün Elazığ'da hava nasıl olacak? Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evlendi mi, düğünü ne zaman? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım nerede evlendi? Bugün hava nasıl? 18 Eylül hava durumu! Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri! #127777
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });